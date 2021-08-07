В заводоуковской больнице завершается ремонт пищеблока

В Областной больнице №12 в Заводоуковске завершается капитальный ремонт пищеблока. Работы велись на площади в 376,6 кв.м. После ремонта производственная мощность позволит одновременно готовить 250 порций, что полностью обеспечит потребности медицинского учреждения.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №12, в рамках ремонта строители заменили кровлю, возвели более функциональные внутренние перегородки и перекрытия. В пищеблоке обустроили по отдельности мясной, рыбный, овощной цеха и для приготовления горячих и холодных блюд, это обеспечит правильную последовательность обработки продуктов, соблюдение правил товарного соседства и санитарно-эпидемиологических требований.

Специалисты полностью заменили системы вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения, установили грузовой лифт, новые оконные и дверные блоки. В здании уже смонтирована современная пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение, проведён интернет.

Повара особенно рады оборудованным кладовым с низко- и среднетемпературными морозильными камерами, холодильными шкафами, помещениями для хранения скоропортящихся продуктов.

"В дополнение к стеллажам кладовые оснастят специальной техникой для поддержания оптимальных режимов температуры и влажности. А это в свою очередь позволит сохранять продукты свежими", - рассказала заведующий пищеблоком Галина Федорова.

Планируется, что оценить вкус блюд, приготовленных на новой больничной кухне, пациенты смогут уже осенью.