В Омутинской больнице эффективно организована работа пищеблока

В Омутинском филиале Областной больницы №11 питанию уделяют особое внимание,

рассказала старшая медсестра филиала Галина Кочеткова. Меню для пациентов составляется с учетом их индивидуальных потребностей и рекомендаций лечащих врачей.

Повара пищеблока ответственно относятся к своей работе и заботятся о том, чтобы каждое приготовленное блюдо было вкусным, полезным и соответствовало рекомендуемой диетической линии.

В пищеблоке Омутинского филиала готовят пищу на 73 пациента. Строго следит за свежестью продуктов, качеством блюд и процессом в целом диетсестра Омутинской ЦРБ Елена Клементьева. А основное меню для всей больницы разрабатывает диетическая сестра в Голышманово, Светлана Аушева, сообщает Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОКБ №11 (р. п. Голышманово).

С помощью современного оборудования квалифицированные мастера ежедневно обеспечивают пациентов 4-х разовым питанием. "Кулинарное искусство заботы — вот как можно охарактеризовать работу поваров и персонала пищеблока. Это еще один пример того, как каждый член медицинской команды участвует в обеспечении не только качественного лечения, но и ухода за пациентами", - рассказал заведующий филиалом Александр Помешкин.