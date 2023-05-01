В Голышмановской больнице появилось новое оборудование для мониторинга состояния пациентов

24 новых универсальных прикроватных монитора пациента, полученные в 2021 году голышмановской областной больницей №11, позволили осуществить мониторинг уже 1143 пациентов, своевременно извещая врачей об их состоянии.

Прикроватный монитор передает информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и приниматься решение о введении лекарственных препаратов и их дозировках, сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь ОБ №11 (р.п.Голышманово).

Оборудование установлено в терапевтическом, операционном, хирургическом отделениях и в палатах интенсивной терапии в филиалах и структурных подразделениях больницы. "Аппараты мониторинга состояния больного являются неотъемлемой частью организации лечения", - отметил главный врач больницы Алексей Белов.

Главный врач подчеркнул, что оснащение больницы современным оборудованием стало возможным благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения".