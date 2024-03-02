Новое оборудование появилось в Сладковской районной больнице

В Сладковской районной больнице (филиал ОБ №14) появилось новое эндоскопическое оборудование. Новая техника позволяет более точно и быстро выявлять заболевания и успешно начинать их лечить. Об этом говорит врач-эндоскопист больницы, анестезиолог-реаниматолог Алексей Быков. В арсенале доктора появились две современные эндоскопические диагностические стойки. Это значительное событие, которое открывает новые возможности для жителей Сладковского района. Ранее на обследования им приходилось ездить либо в Ишим, либо в областной центр, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №14 (с. Сладково).

Новое оборудование получено благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение". "Мы может теперь проводить и гастро, и колоноскопию. С помощью стойки можно с высокой точностью выполнять забор биологического материала, осмотр структур внутренних органов. Фото и видео выявленных патологий мы может сохранить у себя в архиве или же направить другому доктору, что очень облегчает работу", - отметил Алексей Быков.