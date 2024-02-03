Новые аппараты УЗИ появились в ишимской больнице

Два УЗИ аппарата экспертного класса Voluson E6 поступили в областную больницу №4 (г.Ишим). Один установили в Перинатальном центре, второй в женской консультации.
Аппарат качественно визуализирует исследуемые области в 2/3/4D-форматах и проводит объемную реконструкцию/восстановление анатомических структур. Автоматическое решение задач и специальные пакеты программ позволяют существенно снизить затраты времени медперсонала и сосредоточить все внимание на здоровье пациентов.
По словам врача УЗИ ОБ №4 Алексея Мелешина, лучше аппарата в Ишиме не было, работать на нем одно удовольствие. "Визуализация отличная, я думаю, что выявляемость патологии повысится. Мы смотрим только беременных, выявляем нарушения маточно-плацентарного кровотока, признаки гипоксии плода, ишемии плаценты. Выявляем врожденные пороки плода".
Использование УЗИ с цветным доплером и несколькими датчиками помогает получить больше данных на разных стадиях беременности, результативно провести стандартные и сложные исследования. С помощью этого оборудования врачи могут с точностью диагностировать такие патологии, как синдром Дауна у плода, врожденные пороки развития плода, миому матки у женщин, внематочную беременность, а также рак яичников.
Средства на приобретение нового оборудования поступили из федерального бюджета в рамках программы развития регионального здравоохранения.
По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.
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