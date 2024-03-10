Новая лапароскопическая стойка работает в больнице Ишима

В ишимскую Областную больницу №4 поступило современное оборудование. Лапароскопическая стойка нового поколения Olympus заменила старую, отслужившую более 10 лет. Ее приобретение стало возможным, благодаря программе Тюменской области "Развитие здравоохранения". На новом оборудовании уже успешно прошли первые две операции. В обоих случаях это было лапароскопическое удаление желчного пузыря – холецистэктомия. Использование новой стойки при этой процедуре позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление.

Так, первый пациент, прооперированный с помощью нового оборудования, уже идет на поправку. 50-летний мужчина несколько лет страдал от боли в правом подреберье. Чаще всего симптомы возникали после употребления жирной пищи. Во время диагностики выяснилось, что желчный пузырь наполнен камнями. Заведующий оперблоком ОБ №4, врач-хирург Фарход Гиясов провел оперативное вмешательство и избавил пациента от многолетних страданий. Пациент чувствует себя удовлетворительно, о проведенном лечении лишь напоминают небольшие рубцы на брюшной полости.

Ежегодно ишимскими хирургами проводится более 200 таких операций. Хирургические вмешательства, ранее проводившиеся только путем вскрытия брюшной полости, теперь можно выполнять с помощью вставленного в небольшой надрез эндоскопа, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).