Тюменцы создали сайт, где можно выбрать питомца из приюта

В Тюмени запустили интерактивную платформу "Друг человека", где можно узнать о приютах для животных, чем им помочь и как забрать понравившуюся кошку или собаку себе домой.

Не все приюты ведут соцсети, не обо всех таких заведениях жители города знают, а на сайте много разной информации, которая поможет разобраться в различных вопросах: где взять питомца, как его содержать и как за ним ухаживать, чем можно помочь приютам и так далее.

"Приюты не особо активно ведут соцсети и рассказывают о своей деятельности. Это нас и побудило создать платформу, где пользователи просто и доступно могут ознакомиться с материалами и данными. И изучить вопрос с разных сторон, чтобы понять, есть ли у них желание забрать питомца, — пояснил менеджер платформы "Друг человека" Глеб Орехов.

На сайте можно пройти тест, чтобы понять, готовы ли вы стать другом четвероногому, и оставить свои контакты для помощи приютам. Познакомиться с проектом можно здесь.