Всероссийской переписи населения нужны волонтеры

Росстат набирает добровольцев для проведения всероссийской переписи населения, зарегистрироваться можно на сайте перепись2020.добро.рф до 15 сентября.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Добровольцы нужны для консультаций сограждан, помощи на мобильных переписных участках, в заполнении переписных листов на портале государственных услуг и так далее.

Волонтерами могут стать люди в возрасте 18-50 лет. Перед работой они пройдут обучающие курсы от федеральных и муниципальных экспертов.

Собранная во время переписи информация станет основой долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ. Штабы волонтеров переписи населения работают во всех муниципальных образованиях Тюменской области.