Всероссийской переписи населения нужны волонтеры

Росстат набирает добровольцев для проведения всероссийской переписи населения, зарегистрироваться можно на сайте перепись2020.добро.рф до 15 сентября.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Добровольцы нужны для консультаций сограждан, помощи на мобильных переписных участках, в заполнении переписных листов на портале государственных услуг и так далее.
Волонтерами могут стать люди в возрасте 18-50 лет. Перед работой они пройдут обучающие курсы от федеральных и муниципальных экспертов.
Собранная во время переписи информация станет основой долгосрочного планирования развития страны и ключевых государственных программ. Штабы волонтеров переписи населения работают во всех муниципальных образованиях Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru