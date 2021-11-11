Юрий Коновалов: перепись имеет колоссальное значение для всего общества

17:04 11 ноября 2021
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В Российской Федерации с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Депутат Тюменской гордумы Юрий Коновалов считает, что перепись имеет колоссальное значение для всего общества, поэтому участвовать в ней должен каждый гражданин.

Впервые в истории России перепись можно пройти онлайн, заполнив электронные переписные листы на портале Госуслуг. Одинокая тюменка, проживающая по Червишевскому тракту, решила переписаться онлайн, но когда не смогла сама разобраться - обратилась за помощью в находящуюся рядом с ее домом общественную приемную депутата Юрия Коновалова. Здесь ей помогли пройти регистрацию, получить логин, пароль и  пройти перепись.

"Всероссийская перепись населения – одно из  самых значимых событий этого года в стране. Она проводится раз в  десятилетие и имеет колоссальное значение для всего общества. Развитие городов и сел, инвестиции в экономику – это все  зависит от качества данных, полученных с помощью переписи", – уверен Юрий Коновалов.

Теги: перепись населения , Тюменская городская дума
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