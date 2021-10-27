Около 12,5% тюменцев приняли участие во Всероссийской переписи населения

Около 12,5% тюменцев приняли участие во Всероссийской переписи населения в первые дни. Наиболее активно перепись проходит в Ярковском, Абатском, Вагайском, Сорокинском, Упоровском и Ялуторовском районах, отметили в Тюменьстате.

Через Единый портал государственных услуг можно переписаться в электронном формате до 8 ноября. В целом Всероссийская перепись продлится до 14 ноября 2021 года.

"Результаты Всероссийской переписи имеют огромное значение для региона и страны. Государству важно обладать максимально полными сведениями для выработки социально-демографической, экономической политики. От активного участия земляков зависит, насколько полной будет собранная информация, на основе которой в ближайшем будущем будут сформированы программы и стратегии развития Тюменской области и всей России. Поэтому сегодня важно усилить работу по привлечению жителей к участию в переписи", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.