Семь тюменских муниципалитетов переписались на сто и более процентов

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На сто и более процентов выполнены плановые задания Всероссийской переписи населения в семи муниципалитетах Тюменской области, сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

В Упоровском районе план переписи выполнен на 110,7%, в Омутинском районе – на 106,8%, в Заводоуковском городском округе – на 102,6%, в Ишиме – на 102,3%, в Исетском районе – на 101,1%, в Ялуторовском районе – на 100,5%, в Ярковском районе – на 100%.

Результаты свыше 100% означают, что фактическая численность населения по результатам переписи превышает предыдущие официальные статистические данные, пояснили в Оперштабе Тюменской области.

По данным на 7 ноября, в регионе уже переписано более 1,3 млн человек – 89,5% от плана.