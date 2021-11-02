Участие в переписи населения приняли 58 % жителей Тюменской области

Фото -https://vk.com/tmnourhome

Около 58% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения и предоставили о себе сведения. Такие данные 1 ноября опубликовал Тюменьстат.

Всероссийская перепись проводится с 15 октября по 14 ноября, работа не прекращается даже в выходные и нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. До 14 ноября продлен срок прохождения гражданами переписи населения на портале "Госуслуги".

Перепись можно пройти несколькими способами. Самостоятельно ответить на вопросы электронного переписного листа на портале "Госуслуги" и в помещениях МФЦ - так поступили свыше 16 % населения. Можно дождаться переписчика, он с помощью планшета со специальным программным обеспечением внесет ваши данные в переписной лист. Если по каким-то причинам вам не подходят предыдущие варианты - переписаться можно на 450 стационарных переписных участках (адреса и телефоны), в том числе в МФЦ.