Перепись на Госуслугах продлится до 14 ноября

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Ранее планировалось, что перепись на портале госуслуг завершится 8 ноября, до 14 ноября переписывать население будут только с помощью переписчиков. Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны.



Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось 63 % жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал "Госуслуги".