Тюменцам напомнили, какие водоемы могут быть опасны для купания

Август обещает порадовать тюменцев теплыми днями, поэтому многие горожане вновь отправятся на местные пляжи. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что не все водоемы разрешены для купания, а многие действительно опасны.
Купание в Тюмени и окрестностях официально разрешено лишь в нескольких водоемах. В других не проверено дно, вода может не соответствовать нормам. Не подходит для водных процедур пруд, если в нем плавают утки или гуси, а вокруг летают чайки: водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, способные вызвать различные кожные заболевания.
Следует избегать озер, поверхности которых "цветут", а возле берега растет много водорослей. В таких водоемах есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Не следует плавать и в озерах, поблизости с которыми есть сельскохозяйственные угодья или свалка, а также автомагистрали и промышленные предприятия. С поверхностными ливневыми стоками в такой водоем могут попасть различные загрязнители — яйца гельминтов аскарид, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных болезней или же тяжелые металлы, пишет "Мегатюмень".
Опасности могут подстерегать не только в стоячей воде, но и в водоемах с проточной водой. В связи с этим купальщикам рекомендуют выбирать исключительно проверенные пляжи, оборудованные по правилам.
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