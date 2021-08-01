"Мимикрия" подарила Тюмени волшебные "Сны улиц"

Фото предоставлено театром "Мимикрия".

Фестиваль уличных театров "Сны улиц", приуроченный к празднованию Дня города, в ночь с 30 на 31 июля открылся спектаклем-променадом "Легенда о реке". Светящиеся воздушные фигуры речных обитателей и судов проплыли по набережной, ими управляли участники, организаторы и волонтеры фестиваля.

Волшебные рыбы и кораблики создавали тюменские семьи и художники под кураторством художника театра "Мимикрия" Маши Хайбуллиной. Режиссер спектакля-променада "Легенда о реке" - Полина Захарова.

Парад светящихся рыб и корабликов состоялся ночью, без приглашения зрителей из-за коронавирусных ограничений, видеозапись променада "Легенда реки" будет опубликована на сайте dengoroda72.ru

В первый день фестиваля, 31 июля, три спектакля транслировались в онлайне. Во второй день, 1 августа,

еатр "Небесная Карусель" (Санкт-Петербург) спектакль "Цирк Elephant"

Во второй день фестиваля, 1 августа, на спектакли пустят зрителей, которые прошли онлайн-регистрацию на странице фестиваля на Мой-портал.ру. В 12:00 московский театр "За углом" покажет спектакль "Трах-БАБАХ-бух-бах, а-а-а куда подевалась ЖуЖу". В 16:00 тоболяки из Свободного молодежного театра сыграют спектакль "Сказки народов Севера" (Тобольск). Тюменские театр “Май” и группа Just Suzie завершат фестиваль квартирником “Тексты. Музыка. Лето”, начало в 18:30.