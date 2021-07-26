64 пьяных водителя выявили тюменские автоинспекторы в выходные дни

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Сотрудники ГИБДД 24 и 25 июля провели "точечные" рейды во всех городах и районах региона и отстранили от управления транспортом 64 водителей в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции отметили, что контроль за водителями будет усилен как в городах, где возросло число пьяных ДТП, так и в селах.

"Мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков, будут продолжены. В сельских районах они будут проходить в рамках контроля за движением, в ежедневном режиме. В городах, где у нас зафиксировано увеличение "пьяной" аварийности, пройдут дополнительные мероприятия, в том числе с увеличением задействованных нарядов ДПС", - заявил врио начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

В Тюмени в июле проведено четыре "сплошных проверки" водителей на трезвость. Они проходили по субботам в центре города, на различных участках улиц Республики и Ленина. Мероприятия вызвали большой общественный резонанс. Большинство тюменцев положительно оценивают проведение проверок, учитывая аварийность с участием водителей в состоянии опьянения и необходимость предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.