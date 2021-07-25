На федеральных дорогах проходит межрегиональная операция "Трасса"

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На федеральных дорогах Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской областей и Югры в выходные ГИБДД проводит межрегиональную операцию "Трасса". На сопредельных федеральных автодорогах также усилен контроль ДПС и увеличено число нарядов, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Особое внимание автоинспекторы уделят водителям большегрузов и легковых авто, следующих на дальние расстояния. Недавняя проверка показала, что каждый третий водитель большегрузная нарушает правила дорожного движения, многие "дальнобойщики" не соблюдают режим труда и отдыха, в том числе жители Югры и Ямала, отправляющихся на отдых в южные регионы и возвращающихся домой.

В выходные на выездах из населенных пунктов сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил перевозки детей, чтобы в длительных поездках дети перевозились в безопасности.