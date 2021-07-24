Тюменский зоопарк принимает от дачников излишки урожая

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Тюменский зоопарк готов принять от местных жителей овощи и зелень для своих питомцев. Гостинцы для животных на Ялуторовском тракте ждут ежедневно с 10 до 18 часов.

В зоопарке содержится больше ста видов различных животных. На ботву от овощей, яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы, зелень и вообще любые овощи всегда найдутся едоки, пишет "Тюменскаяо бласть сегодня".

В 2020 году, когда у зоопарка из-за пандемии возникли финансовые проблемы, тюменцы привозили животным излишки со своих дач и огородов, а зимой сдавали новогодние елки.