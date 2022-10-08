Страусиная ферма и зоопарк примут в дар излишки с огородов тюменцев

Тюменские дачники могут излишки урожая отдать на страусиную ферму, питомцы любят морковь, капусту, тыкву, кабачки, картофель и яблоки. Овощи и фрукты можно передать со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 без перерывов, ферма находится в Чикче (Гагарина, 28, стр. 2).

В Тюменском зоопарке также с радостью примут излишки урожая. Сюда можно отдать яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы, овощную ботву и другую зелень, сообщает АиФ-Тюмень. В ответ зоопарк обещает дарителям 10% скидки на входной билет. Сдать часть урожая можно ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: 27-й км Ялуторовского тракта.