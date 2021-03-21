У сурикатов и капуцинов в тюменском зоопарке вывелось потомство

В этом году в тюменском зоопарке прибавление. Многочисленным оказалось потомство у капуцинов и сурикатов. Родились малыши и у зеленой мартышки гривет.

Как сообщили сотрудники зоопарка, мальчика мама-мартышка не приняла, поэтому звереныша пока вскармливает ветеринарный врач. Но скоро он сможет вернуться к своей сестренке Симе.

Тюменский зоопарк постепенно восстанавливается после пандемии. Пережить сложные времена помогли тюменцы, которые привозили гуманитарную помощь для зверей. Особенно по вкусу пришлись хвойные деревья: неравнодушные граждане собрали для зоопарка живые елки после новогодних праздников. Все копытные едят их с огромным удовольствием, даже тигру пришлись сосны по вкусу, пишет "АиФ - Западная Сибирь".