Пожарные рукава станут игрушками животных тюменского зоопарка

Списанные пожарные рукава передали сотрудники тюменского комбината "Свеза" в местный зоопарк. В мировой практике такие материалы часто используются для обогащения среды для животных: из них создают элементы для отдыха, игрушки и головоломки.

Из пожарных рукавов изготовят различные конструкции, которые обеспечат животным увлекательное времяпрепровождение. Например, прочные качели придутся по вкусу обезьянам, лемурам и другим древесным обитателям. Крупным хищникам из пожарных рукавов плетут удобные лежанки и гамаки. Создают из них и сложные лабиринты, в которых прячут лакомства. Такие "интерактивные кормушки" стимулируют умственную активность животных, заставляя их искать способы, как добраться до вкусного вознаграждения, - сообщает Вслух.ру.

"Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, нужно снизить количество выбрасываемого мусора, а для этого ему надо дать вторую жизнь. Например, у пожарных рукавов есть важные преимущества: они очень прочные и выдерживают вес и когти даже самого крупного хищника. Кроме того, этот материал не боится воды, долго служит и безопасен для зверей. Вместо утилизации их можно превратить в замечательный подарок животным. Поэтому мы решили передать рукава в зоопарк, принеся тем самым пользу не только природе, но и нашим меньшим друзьям", — рассказала Светлана Бочарова, специалист по охране окружающей среды комбината "Свеза" в Тюмени.