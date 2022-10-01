Животных в тюменских зоопарках готовят к холодам

10:26 01 октября 2022
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Сотрудники страусиной фермы рассказали о подготовке к зиме.

Африканские птицы не боятся холодов и спокойно гуляют по снегу до -20 градусов, если нет ветра. Ноги у них почти не чувствительны к заморозкам. Плюс ко всему, у страусов очень плотное оперение, которое удерживает тепло и создает защиту. Поэтому резких перепадов температуры эти экзотические обитатели Сибири не боятся.

"С наступлением холодов страусы преимущественно живут в ангаре, который защищает их от ветра. Он не утепленный, температура в нем почти такая же, как на улице. Мы добавляем птицам побольше соломы, чтобы ногам и животам было теплее, когда они спят. Кстати, из всех наших животных страусы требуют наименьшего ухода и количества корма. В день пернатые съедают всего 1,5-2 кг дробленого овса или пшена", – делятся сотрудники фермы в беседе с корреспондентом АИФ-ТЮМЕНЬ.

Теги: зима , зоопарк
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