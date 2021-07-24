Новые стрит-арты для Ишима придумают местные жители

Идеи дизайна пяти новых стрит-артов обсудят 26 и 27 июля в ишимском мультицентре "Моя территория".

Встречи пройдут в формате фокус-групп среди креативной молодежи и представителей культуры. Участники обсудят детали будущих стрит-артов в соответствии с личным видением и дизайн-кодом города. Разберут, какой смысл необходимо заложить в эскизы рисунков, в каком стиле их выполнить и в каких местах разместить. Идеи будит воплощены в жизнь в августе, если их согласуют региональные эксперты.

"На событиии мы соберем банк идей для будущих стрит-артов, которые не будут противоречить истории и культуре Ишима. Для нас важно выслушать мнения компетентных людей и привнести новое в дизайн-код города", — сообщила менеджер проекта "Линии города" Татьяна Зубрилина.

События пройдут в рамках стратегической-сессии проекта "Линии города" в направлении "Стрит-арт". Во втором направлении "Стрит-гид" планируется создание экскурсионного маршрута "Мартин, проводи!" в Telegram. Для этого в августе будет собрана команда гидов и рабочая группа для поиска интересных мест в городе, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".