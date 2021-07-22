В Тюменской области зафиксирован один лесной пожар

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки в Тюменской области зафиксирован 1 лесной пожар на площади 0,2 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 1. Также за прошедшие сутки в регионе ликвидирован 1 лесной пожар.
В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 30 июля запрещено посещение гражданами лесов, за исключением:
— граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;
— граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;
— граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;
— граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.
В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
— запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
— запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
— запрет организациям на проведение пожароопасных работ.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.
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