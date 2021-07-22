В Тюменской области зафиксирован один лесной пожар

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки в Тюменской области зафиксирован 1 лесной пожар на площади 0,2 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 1. Также за прошедшие сутки в регионе ликвидирован 1 лесной пожар.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 30 июля запрещено посещение гражданами лесов, за исключением:

— граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

— граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;

— граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;

— граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

— запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;

— запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;

— запрет организациям на проведение пожароопасных работ.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.