Музейный комплекс им. Словцова приглашает на эксклюзивную экскурсию

В музейном комплексе им. Словцова в Тюмени 23 июля в 19:00 состоится эксклюзивная экскурсия "Жемчужный блеск в портретах" по выставке "Шедевры художественной коллекции".
Жемчуг - таинственный и живой камень, овеянный загадками и легендами. Гостям музея предложат совершить экскурс в историю самого древнего драгоценного украшения, которое вдохновило великих художников на создание живописных шедевров.
Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в экскурсии 100 рублей. Также требуется оплатить 200 рублей за вход на выставку (льготным категориям граждан оплачивать вход не нужно). Приобрести билеты можно онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+
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