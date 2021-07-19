Тюменцы не забрали из МФЦ более 22 тысяч готовых документов от кадастровой палаты

Фото: пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Тюменской области

Зачастую жители Тюменской области обращаются с заявлениями и запросами в Росреестр через офисы многофункционального центра "Мои документы". При этом далеко не все готовые документы забираются из МФЦ в назначенные сроки и поэтому возвращаются в тюменскую Кадастровую палату на хранение. За первое полугодие 2021 года в учреждение поступило более 22 тысяч таких документов, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Все документы, не востребованные гражданами после получения ими услуг Росреестра, через 30 дней поступают из МФЦ в офисы Кадастровой палаты, расположенные в городах юга области, где правообладатели могут забрать их без особого труда, — рассказывает заместитель директора филиала Кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области Евгений Оконечников. — Тем не менее, очень часто "забытые" документы подолгу лежат на полках архива нашего учреждения, хотя могут в срочном порядке потребоваться при отстаивании имущественных прав граждан".

Так, за весь 2020 год в тюменскую Кадастровую палату поступило на хранение из МФЦ более 37 тысяч невостребованных оригиналов правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на недвижимость, а за шесть месяцев текущего года – уже более 22 тысяч. При этом граждане не спешат их забирать. В частности, с 1 января по 1 июля 2021 года поступило всего 4,8 тысячи заявлений, по которым гражданам были выданы "невостребы". Разница между "забытыми" и востребованными документами довольно внушительная.

"Сейчас в тюменской кадастровой палате хранится порядка 150 тысяч невостребованных документов. В Тюмени их можно получить бесплатно в офисе Кадастровой палаты по ул. Мельникайте, 93/2, — рассказывает Евгений Оконечников. — Мы работаем по предварительной записи, соблюдая все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Но можно воспользоваться и более удобным способом — оформить курьерскую доставку, указав адрес доставки в соответствующей заявке".

Услуга по выезду к заявителям платная. На безвозмездной основе предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке и в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Тюменской области.

Для выбора способа выдачи невостребованных документов необходимо заполнить одну из форм заявлений, расположенных на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты kadastr.ru в разделе "Кадастровая палата" (подраздел "Банк документов", выбрав в фильтре регион "Тюменская область"), отправить письмо по адресу электронной почты dostavka@72.kadastr.ru.