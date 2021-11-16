Тюменцы могут получить бумажные QR-коды о вакцинации от коронавируса

Возможность распечатать QR-код на бумаге есть в МФЦ во всех субъектах УрФО, заявил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что в трех регионах, в том числе в Тюменской области, ведётся подготовка к печати документов на бумажном носителе в учреждениях здравоохранения, сейчас к распечатке QR-кодов подключены социальные службы.

Напомним, ранее Владимир Якушев поручил регионам организовать получение QR-кодов в бумажном виде. "Гаджеты есть не у всех, поэтому у людей в возрасте, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, должна быть возможность получить QR-код на бумаге", - акцентировал полпред.

В МФЦ выдают бумажные сертификаты по новой форме, утверждённой Минздравом России. В обновленных документах указаны QR-коды, персональные данные и информация о прививке (перенесённой болезни или противопоказаниях).