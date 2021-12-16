Госохотдепартамент и МФЦ запускают совместный проект по предоставлению услуг

В 2022 году стартует совместный региональный проект бережливого производства департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области и МФЦ, что позволит сделать доступнее услуги госохотдепартамента.

Представители ведомства и МФЦ с участием специалистов госкорпорации "Росатом", под руководством которой в Тюменской области реализуется проект "Эффективный регион", на рабочем совещании обсудили принципы и задачи реализации проекта. В частности, стороны обсудили предоставление услуг по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, распределению и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

"Реализация проекта станет эффективным решением задач по улучшению качества обслуживания заявителей при получении государственных услуг ведомства, в частности, сократится время обслуживания граждан и оптимизируется процесс взаимодействия департамента и МФЦ", - отмечается в сообщении Госохотдепартамента Тюменской области.