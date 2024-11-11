Лучший семейный МФЦ Тюменской области работает в Большом Сорокино

Семейный многофункциональный центр Сорокинского района признан лучшим в Тюменской области - итоги регионального конкурса среди таких МФЦ подвели в департаменте социального развития Тюменской области, награждение прошло в региональном центре "Семья" в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Второе место поделили семейные МФЦ Ялуторовского и Юргинского районов, на третьем месте — центры Нижнетавдинского и Казанского районов.

"Тюменская область — единственный регион, который инициировал подобный конкурс. Уже 11 муниципальных образований вдохновились идеей открыть у себя такие полезные для людей пространства, как семейные МФЦ. Это создает новые возможности для жителей региона и улучшает доступ к государственным услугам", - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Семейные МФЦ открываются на базе комплексных центров социального обслуживания в рамках Года семьи. Учреждения работают по принципу "одного окна". Оперативно, в комфортной обстановке в них можно получить правовую и психологическую помощь, консультацию по мерам социальной поддержки и другие виды услуг.