Лучший семейный МФЦ Тюменской области работает в Большом Сорокино

18:00 11 ноября 2024
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Семейный многофункциональный центр Сорокинского района признан лучшим в Тюменской области - итоги регионального конкурса среди таких МФЦ подвели в департаменте социального развития Тюменской области, награждение прошло в региональном центре "Семья" в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Второе место поделили семейные МФЦ Ялуторовского и Юргинского районов, на третьем месте — центры Нижнетавдинского и Казанского районов. 

"Тюменская область — единственный регион, который инициировал подобный конкурс. Уже 11 муниципальных образований вдохновились идеей открыть у себя такие полезные для людей пространства, как семейные МФЦ. Это создает новые возможности для жителей региона и улучшает доступ к государственным услугам", - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Семейные МФЦ открываются на базе комплексных центров социального обслуживания в рамках Года семьи. Учреждения работают по принципу "одного окна". Оперативно, в комфортной обстановке в них можно получить правовую и психологическую помощь, консультацию по мерам социальной поддержки и другие виды услуг.

 

 

 

Теги: Год семьи , МФЦ , правительство Тюменской области
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