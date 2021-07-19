На контроле тюменского Роспотребнадзора 4 очага коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по данным на утро 19 июля, остается четыре очага заболеваемости коронавирусом. Об этом интернет-изданию сообщили в региональном Оперштабе.

Очаги были выявлены ранее среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл" - 28 случаев, в МЧУ ДПО "Нефросовет" - 28 случаев. Филиали"Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", где заболело 15 человек и Арбитражному суду Тюменской области, где было зафиксировано 6 случаев заражение РПН выдал предписания о вакцинации в трудовых коллективах.

Татьяна Тихонова