На контроле тюменского Роспотребнадзора 4 очага коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по данным на утро 19 июля, остается четыре очага заболеваемости коронавирусом. Об этом интернет-изданию сообщили в региональном Оперштабе.
Очаги были выявлены ранее среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл" - 28 случаев, в МЧУ ДПО "Нефросовет" - 28 случаев. Филиали"Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", где заболело 15 человек и Арбитражному суду Тюменской области, где было зафиксировано 6 случаев заражение РПН выдал предписания о вакцинации в трудовых коллективах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru