На контроле тюменского Роспотребнадзора 4 очага коронавируса

11:42 19 июля 2021
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На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по данным на утро 19 июля, остается четыре очага заболеваемости коронавирусом. Об этом интернет-изданию сообщили в  региональном Оперштабе.

Очаги были выявлены ранее среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл" - 28 случаев, в МЧУ ДПО "Нефросовет" - 28 случаев. Филиали"Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", где заболело 15 человек и Арбитражному суду Тюменской области, где было зафиксировано 6 случаев заражение РПН выдал предписания о вакцинации в трудовых коллективах.

Теги: вакцинация , карантин , коронавирус , Роспотребнадзор
Татьяна Тихонова

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