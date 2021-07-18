В Тюмени камеры видеонаблюдения установят в 41 дворе

Вопрос установки камер видеонаблюдения в 41 дворе по запросу от УМВД России по Тюмени прорабатывают в администрации города.

В департамент информатизации региона направлены разработанные и согласованные с областным УМВД России схемы видеонаблюдения, предусматривающие увеличение количества камер в сквере "Спортивный", на площади "Историческая", в Историческом сквере и в сквере Депутатов, на бульваре им. Николая Чукмалдина, на третьей очереди набережной реки Тура, в сквере им. Семена Шахлина. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК "Безопасный город" в Тюменской области.

В настоящее время ведутся работы по корректировке количества камер видеонаблюдения в скверах Прощания и Железнодорожников, сквере "Березовая Роща", в парке дружбы между Россией и Республикой Корея, в парке им. Крапивина.

В настоящее время в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" включено 3 318 камер видеонаблюдения, установленных на территории площадей, парков, скверов, в жилом секторе, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры. Кроме этого, 726 видеокамер выведено из 40 населенных пунктов Тюменской области, пишет "Тюменская линия".