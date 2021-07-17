В Юргинском районе откроют новые источники водоснабжения

09:29 17 июля 2021
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с личной страницы Есенгалия Ибраева

Дополнительные источники питьевого водоснабжения появятся в с. Лесное Юргинского района - здесь выкопают два новых общественных колодца. 

"В ходе встречи с инициативной группой жителей села Лесное Юргинского района мы обсудили вопросы водоснабжения. Жители улицы Кишиневская попросили отремонтировать и почистить колодец с питьевой водой. После осмотра выяснилось, что старому колодцу реставрация уже не поможет. Воды стало мало, нужно копать новый. Похожая ситуация на улице 2-й Гаражный переулок, жителям тоже нужен общественный колодец", - говорит депутат районной думы Есенгалий Ибраев.

Подготовка всей необходимой документации для начала работ по обустройству колодцев началась, пишет "Тюменская линия". 

Теги: колодцы , чистая вода , Юргинский район
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