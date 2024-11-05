Прокуратура обязала сладковское предприятие ЖКХ организовать санитарную охрану трех озер

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала Сладковское МУП ЖКХ разработать проекты зон санитарной охраны для озёр Дядюхино, Станичное, Евсино и обратиться в департамент недропользования и экологии Тюменской области за установлением таких зон, сообщает облпрокуратура.

Прокуратурой установлено, что озёра Дядюхино, Станичное, Евсино используются для водоснабжения населения Сладковского района, при этом зон санитарной охраны, которые нужны для защиты источников питьевого водоснабжения от загрязнения, нет.

Исполнение решения находится на контроле Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры.