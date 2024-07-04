Качественная питьевая вода доступна 83% жителей Тюменской области

Реализация проекта "Чистая вода" в Тюменской области началась в 2019 году, на тот момент доля жителей региона, которым была доступна качественная питьевая вода, составляла 75 процентов. Сейчас этот показатель достиг 83 процентов, а для городского населения – почти 96 процентов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Накануне в Упорово губернатор осмотрел реконструированную станцию водоподготовки. Ее мощность выросла с 600 до 1 200 кубометров в сутки. Кроме того, построено почти 32 километра сетей водоснабжения. Работы велись согласно федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". В результате у ста процентов жителей райцентра появилась возможность получать качественную воду, отметил губернатор.

"Реализация проекта "Чистая вода" в регионе идет по плану. Его цель – обеспечить доступ к качественной питьевой воде всем жителям Тюменской области. У нас большие планы на следующую пятилетку. Речь идет о строительстве и реконструкции не только водоочистных, но и канализационно-очистных сооружений. Мы будем использовать все возможности областного бюджета, а также реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций. И, конечно же, станем активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках новых национальных проектов, которые будут запущены в 2025 году по инициативе президента России", – сообщил журналистам Александр Моор.