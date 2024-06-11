Депутаты Тюмени оценили реализацию планов по улучшению качества питьевой воды в городе

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Модернизация и реконструкция водоочистных сооружений города Тюмени ведутся согласно графику, благодаря этому за пять лет качество питьевой воды, водоснабжения города значительно возросло, а аварий на сетях с раскопками и отключениями стало гораздо меньше. Жизненно важный для горожан вопрос депутаты рассмотрели на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству под председательством Дмитрия Антипова.

По данным администрации города, на сегодня Тюмень запитана водой на 59% из речного источника (Метелевский водозабор) и на 41% из подземного источника (Велижанский скважинный водозабор). Проведенные за пять лет работы на водозаборах и очистных сооружениях мероприятия позволили улучшить качество очистки воды по показателям цветность, мутность и железо, отказаться от использования опасного жидкого хлора и внедрить систему дозирования порошкового угля, углевания для снижения интенсивности природного запаха от речной воды и более эффективной сорбции загрязнений. Большая часть процессов автоматизирована. В целом количество повреждений и отключений на сетях холодного водоснабжения за десять лет сократилось на 72 и 76 процентов соответственно. "Все запланированные мероприятия у нас были проведены и получен результат. Модернизация будет продолжена до 2026 года", - резюмировал свое выступление замглавы города Владимир Кильтау.

Депутат Руслан Сабиров поинтересовался, как можно защититься от предприятий, которые стоят выше по течению Туры и могут снизить качество воды своими сбросами. Представитель администрации заверил, что обновленные тюменские водоочистные сооружения благодаря внедрению новых технологий, в частности, использованию активированного угля, уже позволяют без риска подавать жителям качественную питьевую воду.

Депутат Есенгалий Ибраев попросил объяснить, почему в разных частях города качество воды разное. Разные вкусовые ощущения могут возникать из-за того, что вода в одну часть города подается из реки, в другую — из скважины, однако вода из обоих источников "четко соответствует качеству, переживать не надо", отметил, отвечая на вопрос, Владимир Культау.

Депутат Дмитрий Елагин напомнил о нестабильности уровня воды в реке Тура и в связи с этим проявил обеспокоенность: не будет ли город испытывать дефицит в водных ресурсах. Дефицита воды в городе нет и не ожидается. Уровень воды в реке постоянно меняется, однако и при прошлогоднем значительном снижении, когда пришлось принимать дополнительные меры, такой угрозы не стояло. Тем более разведка показала, что в подземных источниках есть достаточный запас воды, пояснили ситуацию Кильтау и Антипов.

В беседе с журналистами председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов напомнил, что в конце 2017 года было подписано концессионное соглашение между правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал". За последние пять лет в рамках концессионного соглашения был сформирован план работы, инвестпрограмма "Тюмень Водоканала", в рамках которых на Метелевском и Велижанском водозаборах проводятся капремонт, реконструкция и модернизация. Депутаты регулярно выезжают на эти объекты, чтобы оценить ход и качество выполнения работ, последний выезд состоялся на прошлой неделе. "В течение пяти лет работы идут в строгом графике, даже несмотря на необходимость импортозамещения. Технические вопросы все решены, работы производятся в срок. Основные показатели, которые предъявляются качеству питьевой воды по СанПИН (цветность, мутность, содержание железа) в Тюмени находятся в рамках этих требований", - подчеркнул Дмитрий Антипов.