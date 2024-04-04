В тюменских городах усилят контроль качества питьевой воды

В Тюменской области в преддверии сезона паводков в Тобольске, Заводоуковске, Ялуторовске и Ишиме усилят контроль качества питьевой воды.
"Специалисты проверяют очистные сооружения водопровода, чтобы они работали бесперебойно в период паводков. Дежурные бригады оснащены всем необходимым, чтобы предотвратить подтопления и засоры", - сообщается в Telegram-канале Тюменской области.
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