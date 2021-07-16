В Тюменской области открыли еще два ковидных моногоспиталя

Моногоспитали на 100 коек каждый для лечения пациентов с коронаирусом развернули в Омутинской районной больнице и в Ялуторовском санатории "Светлый". Первый уже принимает больных6 второй начнет работу 17 июля, сообщает ОперШтаб.

В целом на территории Тюменской области развернуто 15 моноинфекционных стационаров на 2760 мест, коечный фонд занят на 84,8 %. Помимо новых, госпитали работают в Тюмени, поселке Боровском, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Упорово, Сорокино, на базе лечебно-реабилитационных центров "Градостроитель" и "Надежда".

Департамент здравоохранения региона заявил, что при необходимости коечный фонд в учреждениях будет расширен. Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек.