На улице 50 лет Октября пьяный водитель едва не сбил людей

17:00 15 июля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали нетрезвого автомобилиста. 26-летний молодой человек ехал по двору на улице 50 лет Октября и чуть не сбил людей. Сотрудники ГИБДД установили, что права управления транспортом мужчина не имеет.

"При освидетельствовании алкотестер показал 0,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что перед поездкой выпил две бутылки пива, и он только хотел отогнать купленный им автомобиль из автосервиса во двор и припарковаться", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. 

Теги: пьяные водители
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