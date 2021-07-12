Жители Тюмени начали создавать арт-объекты для спектакля в честь дня города

Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Лаборатория по созданию инсталляций для празднования дня города стартовала в арт-пространстве на набережной 10 июля.

Каждые выходные тюменские семьи совместно с театром “Мимикрия” будут создавать арт-объекты: светящихся рыб и корабли. В День города, 30 июля, на набережной реки Туры представят спектакль-променад “Легенда о реке”.

Организаторы проекта вдохновились Пермским парадом рыб, посвященным фестивалю малых рек Пермского края.

Автор проекта — Мария Хаибулина, художник театра "Мимикрия" и куратор лаборатории, прокомментировала мероприятие:

Мы были очень впечатлены и предлагали сделать что-то подобное в Тюмени. Для нас самих это было неожиданностью, что проект согласовали и нас поддержал город. Мы начнем придумывать спектакль, нарисуем эскизы. Ждем сегодня маленьких горожан, потому что надеемся, что их эскизы будут самыми честными и фантастическими.

Горожане с удовольствием приняли участие в лаборатории, несмотря на плохую погоду.

Жительница города Елена пришла на мероприятие вместе с дочкой и прокомментировала, чем они будут заниматься: "Мы были зрителями фестиваля "Сны улиц" в прошлом году, а в этом решили присоединиться к интересному проекту и тоже принять участие. Дочь сделает дельфина, а я медузу”

Театр подготовит сюжет спектакля, а каждая семья, принимавшая участие в лаборатории, будет нести свою инсталляцию во время спектакля.