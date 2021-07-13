Тюменцы увидят лучшие фильмы фестиваля короткометражек

Показ лучших фильмов международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts в мультицентре "Контора пароходства" будет проходить ежемесячно. Первый состоится 7 августа. В этот день тюменцам покажут 10 фильмов-победителей третьего фестивального года.

Для того, чтобы как можно больше людей со всей страны стали ближе к данному жанру, в 2021 году Moscow Shorts начал расширять свои границы - ежемесячные показы будут проходить в четырех городах, в том числе в Тюмени. "Мы давно мечтали об открытых кинопоказах, поэтому, когда организаторы фестиваля предложили стать их партнерами, сразу же согласились", — рассказала руководитель отдела поддержки сообществ Ирина Вадачкория.

Программа показа держится в секрете — ее анонсируют после церемонии награждения в Москве. Все фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами. На показ приедут основатели Moscow Shorts актриса Рина Гришина и режиссер, сценарист Алекс Настою. В этом году событие пройдет 26 сентября, 31 октября и 5 декабря.

Moscow Shorts ISFF (международный фестиваль короткого метра) — это первый ежемесячный фестиваль в России, который устраивает кинопоказы с июля 2018 года. Миссия — познакомить российскую публику с лучшими короткометражными картинами со всего мира. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира.