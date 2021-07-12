Роспотребнадзор консультирует тюменцев по вопросам инфекционных угроз в путешествиях

В Тюменской области продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-31-11, 20-34-56 (отдел защиты прав потребителей), 8 904-492-92-30 (отдел эпидемиологического надзора).

Также задать интересующие вопросы можно специалистам консультационного центра на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области": 8 (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 9.00– 18.00, перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: 8.00–17.00; Перерыв: 12.00–12.30.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.