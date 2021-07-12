В Тюменской области потушено пять лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки на территории региона зафиксировано два лесных пожара на площади 10,15 га. Также за прошедшие сутки ликвидировано пять лесных пожаров на площади 298,15 га и два ландшафтных на площади 55 га.
На утро 12 июля в регионе действует 12 пожаров на землях лесного фонда, в том числе локализованных, на площади 870 га.
В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 30 июля запрещено посещение гражданами лесов за исключением граждан:
— трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;
— граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;
— граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;
— граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.
В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
— запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
— запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
— запрет организациям на проведение пожароопасных работ.
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