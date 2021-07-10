Школьники Тюменского района осваивают растениеводство

Школьники из тюменских сел трудятся в хозяйстве "Плодовое". Работа для ребят, как уточнила директор КХ "Плодовое" Светлана Гаврилова, найдется всегда – было бы желание.
"Практически в каждом процессе, которым мы занимаемся, может участвовать ребенок", - отметила руководитель.
Ребята из села Горьковка, по ее словам, отличаются особым трудолюбием и с удовольствием берутся за любую работу. Так, школьнице Ирине по душе и прополка, и черенкование, и посадка. В "Плодовом" она работает уже третье лето. Знания, приобретенные здесь, по словам девушки, помогли ей на отлично сдать экзамен по биологии, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.
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