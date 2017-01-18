Тюмени не хватает консультантов

Служба исследований портала HeadHunter выявила, что в Тюмени имеется одна-единственная сфера деятельности, в которой число резюме меньше, чем число вакансий. Эта профессия - "Консультирование" (0,9 резюме на предложение). В прочих случаях число претендентов превышает спрос в среднем в 8,3 раза.

Хотя имеются еще сферы, где спрос на рабочие руки не настолько сильно меньше предложения. Это "Страхование" (1,5 резюме на вакансию), "Инсталляция и сервис" (1,6), "Медицина, фармацевтика" (1,8).

Самая большая конкуренция за рабочие места в таких сферах, как "Государственная служба" (33,4 резюме на вакансию) и "Добыча сырья" (14,3).