Тюменцы расскажут о преимуществах регионального рынка труда на выставке "Россия"

16 февраля служба занятости примет участие в тематическом дне "Форум национальных достижений: Кадровая политика для современного рынка труда". Делегацию региона возглавит директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По словам Сидорова, гости стенда Тюменской области в течение дня смогут получить консультацию специалистов Кадрового центра "Работа России" по вопросам трудоустройства, узнать о возможностях и преимуществах регионального рынка труда, и открыть секрет привлекательности Тюменской области для работы и жизни.

В работе стенда примут участие ведущие работодатели региона. Их представители расскажут об условиях труда, программах поддержки и адаптации молодых специалистов на предприятиях. Всем желающим консультанты областного кадрового центра помогут пройти профориентационное тестирование и определить профессиональные перспективы.

Для школьников будут организованы деловая игра "Мое будущее", викторина, с элементами дискуссии – "Профессия моей мечты", интеллектуальные соревнования "Навыки будущего", презентации карьерных историй успеха участников конкурсов профессионального мастерства.

Гостям более старшего возраста предложат принять участие в креативной деловой игре "Стартап-конструктор".