Тюменский губернатор рассказал, как регион планирует снижать дефицит трудовых ресурсов

Одним из главных вызовов для Тюменской области и в целом страны является дефицит трудовых ресурсов, в регионе знают, как на него ответить, но для этого требуется время и определенные усилия, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, отвечая на один из вопросов о развитии экономики.

"Это сложный вызов, он большой и долгосрочный. Демографическая ситуация такова, что пенсионного возраста будет достигать многочисленное поколение наших жителей, а в трудоспособный возраст, к сожалению, вступает малочисленное поколение, родившееся на переломе двух веков. Это вызов, понятный, с ним нужно работать", - подчеркнул Моор.

По словам губернатора, одно из главных условий в решении этого вопроса - изменение структуры рынка труда. В том числе для этого стоится межвузовский кампус, который призван формировать новых специалистов с уникальными компетенциями, развитие среднего профессионального образования и переподготовка кадров. "Считаю, наше решение правильное, долгосрочное. Я имею в виду кампус. Увеличение на 3 тысячи мест в учреждениях среднего профессионального образования. Сегодня огромный спрос на это образование. И у ребят, которые 9 классов закончили, и у тех, кто закончил 11. Ну и, конечно же, большая работа вместе с бизнес-сообществом. С формированием четкого, понятного заказа, какие специальности, сколько людей нужно, с какими компетенциями. И нэто не просто - сказали и вы нам готовьте, нужно активно участвовать в процессе путем практик производственных на том оборудовании, на котором люди должны работать, и с привлечением мастеров для процесса обучения. Тогда мы сможем гораздо быстрее адаптировать спрос в экономике и подготовку этих специалистов", - пояснил Моор.