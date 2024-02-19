Более 4 200 посетителей "России" узнали о преимуществах тюменского рынка труда

16 февраля на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ делегация Тюменской области представила кадровые перспективы региона. О вакансиях, условиях труда, программах поддержки и адаптации молодых специалистов рассказали представители ведущих предприятий региона: ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Ютэйр-Инжиниринг", АО "ГМС Нефтемаш" и ООО РТ МИС.

Школьники посетили мастер-классы ведущих профессиональных консультантов Кадрового центра "Работа России" и осмотрели стенд Тюменской области, а также ознакомились с востребованными профессиями региона, провели мозговой штурм, поучаствовали в интеллектуальных соревнованиях "Навыки будущего".Также посетителям рассказывали об истории развития Тюмени от "столицы деревень" до комфортного для проживания и работы города.

Профконсультанты всем желающим помогали пройти тесты, рассказывали о востребованных профессиях и особенностях регионального рынка труда, а также перспективах профессионального развития.