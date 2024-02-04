Повлияет ли на рынок труда внедрение искусственного интеллекта и технологий

Технологии искусственного интеллекта на протяжении следующих десятилетий повлияют и на кадровый рынок: поменяются требования к соискателям, для них навык владения инструментами ИИ из разряда преимуществ перейдет в категорию обязательных. Об этом заявила руководитель пресс-службы hh.ru по Уралу Ольга Виноградова.

– Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию: в целом по России в 2023 году работодатели стали чаще обращать внимание на навык работы с нейросетями в резюме кандидатов. Так ответили 14% респондентов, а 3% уже обращают на это внимание последние несколько лет, – привела данные опросов специалист.

В перспективе ближайших десятилетий области применения сервисов на основе нейросетей практически не ограничены. Если в настоящее время они используются в основном для автоматизации рутинных задач, которые отнимают слишком много времени сотрудника, то в будущем генеративный ИИ может стать важной частью многих ныне существующих профессий.

На вопрос о том, появились ли новые ниши, ранее занятые зарубежными специалистами, Ольга Виноградова ответила, что здесь нужно в первую очередь говорить о перестройке всего рынка труда. Если в предыдущие годы компании и предприятия привыкали к жизни в новых условиях, искали новые логистические цепочки и нащупывали зоны роста, то уже в 2023-м многие начали уверенно расти. В связи с этим им понадобились новые люди, сообщает Тюменская область сегодня.