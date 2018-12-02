Совет отцов создают в школе тюменского села Онохино

В селе Онохино Тюменского района приняли решение о создании Совета отцов, который призван организовать совместный досуг родителей и детей, а также помогать бороться с подростковой преступностью.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, по инициативе общественной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Онохинского муниципального образования состоялся круглый стол, посвященный острой теме подростковой преступности. В обсуждении приняли участие педагоги, родители, местные депутаты, дружинники и инспекторы по делам несовершеннолетних и охране детства. Они говорили о том, почему некоторые подростки бездумно проводят свободное время, хотя в селе есть все возможности для интересного досуга: спортшкола, детская школа искусств, кружки в Доме культуры и в школе. Отвечая на вопрос, чего не хватает ребятам, пойманным на кражах в магазинах или нарушающим общественный порядок,пришли к общему мнению –внимания и контроля родителей.

В итоге было предложено создать родительские клубы для сплочения взрослых и детей, проведения совместных интересных и полезных занятий, мастер-классов. А учитывая важную роль мужского воспитания, решили сформировать Совет отцов. Его задача – поддержать подростков в трудной ситуации, разобраться с возникшей проблемой в семье или школе, увлечь интересным делом.