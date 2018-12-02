Совет отцов создают в школе тюменского села Онохино

08:36 02 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

В селе Онохино Тюменского района приняли решение о создании Совета отцов, который призван организовать совместный досуг родителей и детей, а также помогать бороться с подростковой преступностью.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, по инициативе общественной комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Онохинского муниципального образования состоялся круглый стол, посвященный острой теме подростковой преступности.  В обсуждении приняли участие педагоги, родители, местные депутаты, дружинники и инспекторы по делам несовершеннолетних и охране детства.  Они говорили о том, почему некоторые подростки бездумно проводят свободное время,  хотя в селе есть все возможности для интересного досуга: спортшкола, детская школа искусств, кружки в Доме культуры и в школе. Отвечая на вопрос, чего не хватает ребятам, пойманным на кражах в магазинах или нарушающим общественный порядок,пришли к общему мнению –внимания и контроля родителей. 

В итоге было предложено создать родительские клубы для сплочения взрослых и детей, проведения совместных интересных и полезных занятий, мастер-классов.  А учитывая важную роль мужского воспитания,  решили сформировать Совет отцов.  Его задача – поддержать подростков в трудной ситуации, разобраться с возникшей проблемой в семье или школе, увлечь интересным делом.

Теги: дети , занятость , родители , Тюменский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018