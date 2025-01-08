В Тюмени работает Школа особых родителей

На 40% за четыре года в Тюменской области вырос показатель первичной инвалидности среди детей. В регионе особое внимание уделяется оказанию ранней помощи таким малышам, их комплексной реабилитации. Важную роль здесь играет Школа особых родителей "Вместе справимся".

Проект направлен на оказание помощи родителям – пусть даже еще нет диагноза, но мамы и папы понимают, что у ребенка есть проблемы, и начинать решать их следует как можно скорее. Оказать дома раннюю помощь ребенку, организовать быт, чтобы было комфортно малышу и другим членам семьи, – всему этому учат в школе.

– Ходим на занятия с сентября. Заметила, что сын стал усидчивее – сейчас и 40 минут может сидеть на одном месте, заниматься, а до этого тяжело было монотонные действия выполнять. Мы нацелены на школу, хочу, чтобы ему там было комфортно заниматься, – рассказала Екатерина Тригуб.

На занятиях по развитию творческих способностей педагог каждый раз предлагает ребятам разные, в том числе нетрадиционные, техники рисования – воском, ватными палочками, пластилином, крупой, клеем и солью, мыльными пузырями и даже пеной для бритья.

Группы небольшие – по пять человек, поэтому легче и быстрее проходит социализация. За эти несколько месяцев ребята уже подружились, ждут встреч и заряжают друг друга позитивной энергией.

Комплексный подход включает такие направления, как адаптивная физическая культура, запуск речи, сенсорно-моторное развитие, социально-бытовая деятельность, игровая, творческая деятельность. Для малышей, у которых наблюдается задержка речи, развития, аутизм, синдром Дауна, это все очень важно. В том числе отрабатывать и обычные для человека бытовые навыки – протереть пыль, развесить белье, вытереть полотенцем посуду. Руководитель проекта Мария Белоус признается, что программа продумана так, что все навыки можно прорабатывать дома, - сообщает Тюменская область сегодня.